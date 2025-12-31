Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kazhakkoottam
    Posted On
    31 Dec 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:42 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഷാ​മ്പെ​യ്നു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. തു​മ്പ ആ​റാ​ട്ടു​വ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷാ​രോ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ് (29), ഡൊ​മി​നി​ക് പീ​റ്റ​ർ (31) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സി​റ്റി ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പു​തു​വ​ർ​ഷം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച് ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തും വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഡൊ​മി​നി​ക് പീ​റ്റ​റി​ന്റെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഷാ​മ്പെ​യ്ന​ട​ക്കം 14 ഗ്രാ​മും ഷാ​രോ​ണി​ന്റെ കൈ​വ​ശം 10 ഗ്രാ​മും രാ​സ​ല​ഹ​രി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​വ​രും നി​ര​വ​ധി ല​ഹ​രി, അ​ടി​പി​ടി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീം ​അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Crime NewsTwo arrestedMDMATrivandrum News
