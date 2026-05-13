Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightKazhakkoottamchevron_rightഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരായ...
    Kazhakkoottam
    Posted On
    date_range 13 May 2026 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 2:07 PM IST

    ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരായ യുവതിക്കും യുവാവിനും മർദനം

    text_fields
    bookmark_border
    കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മർദിച്ചതത്രെ
    ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരായ യുവതിക്കും യുവാവിനും മർദനം
    cancel
    camera_alt

    ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ

    കഴക്കൂട്ടം: ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് വഴികൊടുത്തില്ലെന്ന തർക്കത്തിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് മർദനം. ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി അഭി (26), ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി ദിവ്യ (33) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കോൺഗ്രസ് കഴക്കൂട്ടം ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹി ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മർദിച്ചതത്രെ. തറയോട് കൊണ്ടുള്ള അടിയിൽ അഭിയുടെ തലക്ക് പെട്ടലുണ്ട്. ചവിട്ടേറ്റ് നിലത്തുവീണ യുവതിയെ വീണ്ടും മർദിച്ചു. ഇവരുടെ കൈക്ക് പൊട്ടലുണ്ട്.

    ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറരയോടെ കഴക്കൂട്ടം അൽസാജ് ഹോട്ടലിന് മുന്നിലായിരുന്നു ആക്രമണം. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ എതിരെ വന്ന ഓട്ടോക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കമുണ്ടായി. ജീവനക്കാർ തിരികെ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രദേശവാസിയായ ഷാജി തെറിവിളിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പിന്നാലെ എത്തി. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരനെ പലവട്ടം മർദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. യുവതി പിടിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. ഷാജി വിളിച്ചുവരുത്തിയ ചിലർ എത്തി ഇരുവരെയും മർദിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പരിക്കേറ്റവർ പറയുന്നു.

    ഷാജി റോഡിൽ കിടന്ന തറയോട് എടുത്ത് ജീവനക്കാരനായ അഭിയുടെ തലക്കടിച്ചത്രെ. ഇരുവരും മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അഭിക്ക് തലയിൽ 10 തുന്നലുണ്ട്. അതേസമയം ജീവനക്കാർ തങ്ങളെ മർദിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഷാജി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ഹോട്ടൽ അധികൃതർ കഴക്കൂട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AssaultedPolice ComplaintHotel StaffCongress leaderThiruvanathapuram
    News Summary - Hotel employees, a young woman and a young man, were beaten up
    Similar News
    Next Story
    X