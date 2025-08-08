Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattakkada
    പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം; യുവാവിന് അഞ്ചുവർഷം കഠിനതടവും 30,000 രൂപ പിഴയും

    പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം; യുവാവിന് അഞ്ചുവർഷം കഠിനതടവും 30,000 രൂപ പിഴയും
    അഭിജിത്ത്

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 30,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ. കീ​ഴാ​റൂ​ർ മൈ​ല​ച്ച​ൽ കൈ​ത​ക്കു​ഴി വേ​ക്കോ​ട്ടു​കോ​ണം കി​ഴ​ക്കി​ൻ​ക​ര പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഭി​ജി​ത്തി​നെ (ചി​ക്കു -25) ആ​ണ് കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട അ​തി​വേ​ഗ പോ​ക്സോ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ര​മേ​ഷ്കു​മാ​ർ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പി​ഴ​ത്തു​ക കു​ട്ടി​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും തു​ക ഒ​ടു​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സം അ​ധി​ക ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴ് പൊ​ലീ​സാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക്ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ഡി.​ആ​ർ. പ്ര​മോ​ദ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

    TAGS:imprisonmentfinedkattakkadaFive yearsUnnatural tortureTrivandrum News
