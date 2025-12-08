Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattakkada
    Kattakkada
    Posted On
    8 Dec 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:53 AM IST

    ആവേശം ചോരാതെ കൊട്ടിക്കലാശം

    excitement ,palpable, kattakkada, trivandrum,കാട്ടാക്കട, തിരുവനന്തപുരം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    camera_altകാട്ടക്കടയിലെ കൊട്ടികലാശം

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ഞാ​യാ​റാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​വേ​ശം ചോ​രാ​തെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​വ​സാ​ന​സ​മ​യം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ചാ​റ്റ​ല്‍ മ​ഴ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും തു​ട​ങ്ങി യു​വാ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ര​യും കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ല്‍ അ​ണി​ചേ​ര്‍ന്നു. ബാ​ന്‍റ് മേ​ള​വും ചെ​ണ്ട​യും ത​കി​ലു​മൊ​ക്കെ ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ടി​ന് ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര​യി​ള​ക്കി. പൂ​വ​ച്ച​ല്‍, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് ,ആ​ര്യ​നാ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​വേ​ശം​കൊ​ള്ളി​ച്ച കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം. വൈ​കി​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​യോ​ടെ ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച കൂ​റ്റ​ൻ ബോ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം താ​റു​മാ​റാ​യി. പ​ല​യി​ട​ത്തും ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ണ്ടാ​യി. ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ട് പൊ​തു​വെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​യാ​റാ​യ​താ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​ഴി​വാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    കു​റ്റി​ച്ച​ലി​ല്‍ കൂ​റ്റ​ന്‍ ലോ​റി​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കൊ​ടി​ക​ളും ചെ​ണ്ട​വാ​ദ്യ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നാ​ലു​മ​ണി​യോ​ടെ ത​ന്നെ ഇ​ട​ത്​-​വ​ല​ത്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും​എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം അ​വ​സാ​നി​ക്കും​വ​രെ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രും ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ബൈ​ക്ക് റാ​ലി​യും കാ​ൽ​ന​ട ജാ​ഥ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ്​ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളും സ്‌​ഥാാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും കൂ​ടി എ​ത്തി​തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യി.

    വെ​ള്ള​റ​ട : വെ​ള്ള​റ​ട ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ൽ വീ​റും​വാ​ശി​യു​മാ​യി മൂ​ന്ന്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം അ​ണി​നി​ര​ന്ന​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​മ്പൂ​ര് റോ​ഡ് തി​രി​യു​ന്ന ഭാ​ഗം എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും കാ​ര​ക്കോ​ണം റോ​ഡ് തി​രി​യു​ന്ന ഭാ​ഗം ബി.​ജെ.​പി​യും കു​ട​പ്പ​ന​മൂ​ട് റോ​ഡ് തി​രി​യു​ന്ന ഭാ​ഗം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും കൈ​യ​ട​ക്കി​യ​തോ​ടെ റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി. പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ ഡാ​ന്‍സും മു​ദ്ര​വാ​ക്യം വി​ളി​യും നി​റ​ഞ്ഞ്​ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ പൂ​ര​പ്പ​റ​മ്പ് ആ​യി മാ​റി. കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം കാ​ണാ​ന്‍ വി​വി​ധ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ വ​ള​രെ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ വെ​ള്ള​റ​ട ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍ എ​ത്തി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ല്‍ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ശ​ക​ള​ത​മാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ ബ​ന്ത​വ​സും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ടോ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​മാ​പ​നം. നെ​ല്ല​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ആ​ലു​ന്ത​റ​യി​ലും വെ​മ്പാ​യം, മാ​ണി​ക്ക​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ വെ​മ്പാ​യം ജ​ങ്ഷ​നി​ലും ക​ല്ല​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ക​ല്ല​റ​യി​ലും പാ​ങ്ങോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പാ​ങ്ങോ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ലും പു​ല്ല​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ മു​ത്തി​പ്പാ​റ​യി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ട്. മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ നി​ശ്ചി​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    തേ​മ്പാം​മൂ​ട് മു​ത്തി​പ്പാ​റ​യി​ല്‍ ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ടി​ല്‍ വി​വി​ധ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ത​മ്മി​ല്‍ വാ​ക്കേ​റ്റം ന​ട​ന്ന​തും വെ​മ്പാ​യം ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കേ​റ്റ​വും ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ടി​ലെ ക​ല്ലു​ക​ടി​യാ​യി. നേ​താ​ക്ക​ള്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ രം​ഗം വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​യി.

