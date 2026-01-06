Begin typing your search above and press return to search.
    Kallambalam
    Kallambalam
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 1:46 PM IST

    കാപ്പാംവിളയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യവും രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധവും

    കാപ്പാംവിളയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യവും രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധവും
    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം കാ​പ്പാം​വി​ള മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ശ​ല്യ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ​ ഹ​മാ​ക്കു​ന്നു. നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​പ്പ​വി​ള​യി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ശ​ല്യം ഏ​റെ​നാ​ളാ​യി രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    പ​യ​റ്റു​വി​ള, ക​റ്റു​വെ​ട്ടി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ച​ത്ത​ഴു​കി നാ​റു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കാ​ടു​മു​ടി കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളും തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളും കു​ടു​ന്ന​ത്.

    കു​റ്റി​ക്കാ​ടും വ​ള്ളി​പ്പ​ട​പ്പും പ​ട​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ സ്വൈ​ര്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ആ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ടു​മു​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യ​ത്തി​ന് അ​റു​തി വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. വ​സ്തു ഉ​ട​മ​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മീ​പ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ കി​ണ​റ്റി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട് പ​ന്നി​ക​ൾ വീ​ണു കി​ട​പ്പു​ണ്ട്. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​റ​ഞ്ഞ് കൈ​യൊ​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ കാ​പ്പാം​വി​ള സ​ജീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Wild boarHuman Wildlife Conflictpublic safetyTrivandrum News
    News Summary - Wild boar in Kapamvila
