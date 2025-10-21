Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kallambalam
    Posted On
    21 Oct 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:06 AM IST

    തെരുവ് നായുടെ തല ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി; ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷകരായി

    തെരുവ് നായുടെ തല ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി; ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷകരായി
    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ ത​ല ഡ്ര​മ്മി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി; ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി. ക​ല്ല​മ്പ​ലം നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം ത​ട്ടു​പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഷാ​ഫി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡ്ര​മ്മി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ വി​ളി​കേ​ട്ട് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. ഡ്ര​മ്മി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഇ​ടു​ങ്ങി​യ ക​ഴു​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ ത​ല അ​ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നാ​യ പ്രാ​ണ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥം ശ​ബ്​​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വീ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ല്ല​മ്പ​ലം ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​ലി​യ ഫൈ​ബ​ർ ഡ്രം ​മു​റി​ച്ചു​ള്ള ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണം ആ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് ക​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡ്രം ​ക​ട്ട് ചെ​യ്തു തെ​രു​വ് നാ​യ​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ​മീ​പ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സ​വി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​വെ ഡ്ര​മ്മി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ല​യി​ടു​ക​യും അ​പ്പോ​ൾ ത​ല കു​ടു​ങ്ങി പോ​യ​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ല്ല​മ്പ​ലം അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ ഷാ​ക്കി​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ജി, വി​നേ​ഷ്, അ​നി​ൽ, പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - Stray dog's head got stuck inside a drum; firefighters came to the rescue.
