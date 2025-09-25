Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kallambalam
    Kallambalam
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 3:24 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 3:24 PM IST

    തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം; കടുവയിൽ മേഖലയിൽ നാലു പേർക്ക് കടിയേറ്റു

    Stray dog
    ക​ര​വാ​രം വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സ്​ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി സ​മ​യ​ത്ത് ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: ക​ടു​വ​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യ​ക​ളു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റു. മാ​റ​ൻ​കോ​ട് കൊ​ച്ചു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ എം.​എം.​ഹാ​ഷിം, ക​ടു​വ​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ക്കു​റു​പ്പ്, സ​ബു, ഷി​ബു​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

    ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹാ​ഷിം ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി വ​ന്ന നാ​യ്​​ക്ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​ത്ത് വീ​ണു​പോ​യ ഹാ​ഷി​മി​ന്റെ കാ​ലു​ക​ളി​ൽ ക​ടി​ച്ചു. നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് നാ​യ്ക്ക​ളെ ഓ​ടി​ച്ച​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​ൻ​പ് സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ തോ​ട്ട​ക്കാ​ട് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും തെ​രു​വു​നാ​യ​യു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ടു​വ​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് രാ​ത്രി തെ​രു​വു നാ​യ്​​ക്ക​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ താ​വ​ള​മ​ടി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ആ​ഹാ​ര സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കു​ന്നു​കൂ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തും ഇ​വ ക്യാ​മ്പ്​ ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​തു നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ക​ര​വാ​രം മ​ണ​മ്പൂ​ര് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തെ​രു​വു​നാ​യ ശ​ല്യം ഉ​ണ്ട്.

    TAGS:stray dogHarassmentbittenTrivandrum News
    News Summary - Stray dog ​​harassment on the rise; four people bitten
