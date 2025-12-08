Begin typing your search above and press return to search.
    8 Dec 2025 10:10 AM IST
    8 Dec 2025 10:10 AM IST

    കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ; പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക്

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ ഒ.​എ​സ്.​ അം​ബി​ക എം.​എ​ൽ.​എ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്- എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​ഞ്ച്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും അ​ഞ്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ആ​ണ്​ പ​രി​ക്ക്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മ​ണ​മ്പൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ന​ബീ​ൽ ക​ല്ല​മ്പ​ലം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​ജി​ത്, അ​രു​ൺ, അ​ഖി​ൽ, ച​ന്തു എ​ന്നി​വ​രെ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ക​ണ്ണി​നും ത​ല​ക്കും മു​തു​കി​ലും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ൽ​സ തേ​ടി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റോ​ടെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ സ​മ​യ​ത്ത് ആ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ർ​ഷം. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ റോ​ഡ് ഷോ ​ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം​വി​ളി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ചു.

    സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ഘം മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഒ.​എ​സ്. അം​ബി​ക എം.​എ​ൽ.​എ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ല്ല​മ്പ​ലം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സ്ഥ​ല​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പി​ക്ക​റ്റ്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

