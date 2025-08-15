Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chirayinkeezhu
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:58 PM IST

    മുതലപ്പൊഴി ഹാർബർ നവീകരണം; പുലിമുട്ട് നിർമാണം തുടങ്ങി

    177 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം
    Muthalapozhi Harbor renovation
    മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​മ്മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: പെ​രു​മാ​തു​റ മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി ഹാ​ർ​ബ​ർ ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ്രാ​രം​ഭ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പു​ലി​മു​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത​ത്വ​തോ​ടെ 177 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തെ​ക്കേ പു​ലി​മു​ട്ടി​ന്റെ നീ​ളം 425 മീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ട്രെ​ട്രാ​പോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    മോ​ൾ​ഡു​ക​ൾ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് എ​ട്ട്,10 ട​ൺ വീ​തം വ​രു​ന്ന ട്രെ​ട്രാ​പോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക. എ​ട്ട് ട​ണി​ന്‍റെ 3990 ട്രെ​ട്രാ​പോ​ഡു​ക​ളും, 10 ട​ണി​ന്‍റെ 2205 ട്രെ​ട്രാ​പോ​ഡു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കും. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം പു​ലി​മു​ട്ടി​ന്റെ നീ​ളം കൂ​ടു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും.

    അ​തു​വ​രെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​ട്രോ​പോ​ഡു​ക​ൾ ന​മ്പ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി പെ​രു​മാ​തു​റ ഭാ​ഗ​ത്തെ യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന ട്രെ​ട്രോ​പോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​വ​രം ചീ​ഫ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ എ​ക്സാ​മി​ന​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തും. പു​ലി​മു​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പാ​റ​ക​ളു​ടെ തൂ​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വേ ​ബ്രി​ഡ്ജി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണ​ൽ​ത്തി​ട്ട നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ച​ന്ദ്ര​ഗി​രി ഡ്ര​ഡ്ജ​റി​ന്‍റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​രെ എ​ത്തി​ക്കും. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​ണ​ൽ നീ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഹാ​ർ​ബ​ർ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡ്ര​ഡ്ജ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നും പ​ക​രം ഡ്ര​ഡ്ജ് ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ണ​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​റ​ണാ​കു​ളം തൃ​ശൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡ്ര​ഡ്ജ​റു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നും ശ്ര​മം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത കാ​ര​ണം നേ​ര​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്.

    വീ​ണ്ടും മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി നി​ര​ന്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ള്ളം മ​റി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ട് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തീ​ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​ലി​മു​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, ഡ്രെ​ഡ്ജി​ങ്, വാ​ർ​ഫ്-​ഓ​ക്ഷ​ൻ ഹാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നീ​ളം കൂ​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. താ​ഴം​പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും നി​ർ​മ്മി​ക്കും.

