Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightBalaramapuramchevron_rightപുതുവത്സരത്തില്‍...
    Balaramapuram
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:45 PM IST

    പുതുവത്സരത്തില്‍ കര്‍ശന പരിശോധനയുമായി പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ല്‍ ക​ര്‍ശ​ന​ന​ട​പ​ടി
    പുതുവത്സരത്തില്‍ കര്‍ശന പരിശോധനയുമായി പൊലീസ്
    cancel
    Listen to this Article

    ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം: പു​തു​വ​ത്സ​ര​ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ ക​ര്‍ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം പൊ​ലീ​സ്. സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലെ ലോ​ഡ്ജു​ക​ളും വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ദ്യ​പ​ർ പ്ര​ശ്‌​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യാ​ല്‍ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ഉ​ട​മ എ​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കൂ. അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ല്‍ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ലി​ല്‍ ക്യാ​മ​റ​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. മ​ഫ്തി പൊ​ലീ​സും ബൈ​ക്ക് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. മു​ന്‍ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ല്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​വ​രെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം, അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന ബ​സു​ക​ളും മ​റ്റു യാ​ത്രാ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഹൗ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സൈ​ജു​നാ​ഥി​ന്റെ​യും എ​സ്.​ഐ വി​പി​ന്‍ ഗ​ബ്രി​യേ​ലി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:New Year celebrationsPoliceStrict inspectionTrivandrum News
    News Summary - Police conduct strict inspections in the New Year
    Similar News
    Next Story
    X