Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightAttingalchevron_rightഓട്ടോ ലോറിയിലേക്ക്...
    Attingal
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:43 AM IST

    ഓട്ടോ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഓട്ടോ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്
    cancel
    camera_alt

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക്ക് ഉ​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​നെ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്. കൊ​ല്ലം ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ ഷി​ബി​ൻ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ങ് സീ​റ്റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ എ​ൽ.​ഐ.​സി ഓ​ഫി​സി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ലോ​റി​യു​ടെ പി​റ​കി​ൽ കോ​രാ​ണി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു ക​ല്ല​മ്പ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഇ​ടി​ച്ച് ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ര​ണ്ടു പേ​രും ത​ക​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വാ​ഹ​നം പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​റെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യെ​യും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യെ ആ​ദ്യം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വ​റെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക ഏ​റെ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് സ്പ്ര​ഡ​ർ, ക​ട്ട​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശ്ര​മ​പ്പെ​ട്ട് ഓ​ട്ടോ​യു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ലി​യ​കു​ന്ന് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. പ​രു​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​രു​വ​രെ​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഗ്രേ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ ജെ. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​പ്കു​മാ​ർ, സു​ജി​ത്ത്, ന​ന്ദ​ഗോ​പാ​ൽ, ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lorryAccident NewsThiruvanathapuram
    News Summary - Two injured after auto crashes into lorry
    Similar News
    Next Story
    X