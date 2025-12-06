Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightAttingalchevron_rightജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം;...
    Attingal
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:27 AM IST

    ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം; കലാകിരീടം സൗത്തിന്

    text_fields
    bookmark_border
    ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം; കലാകിരീടം സൗത്തിന്
    cancel
    camera_alt

    ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ തിരുവനന്തപുരം സൗ​ത്ത് ഉ​പ​ജി​ല്ല ടീം ​ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം പ്രി​യ​ങ്ക നാ​യ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ആറ്റിങ്ങൽ: ആവേശം പകർന്ന ജില്ല കലോത്സവത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ കലാകിരീടം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ലക്ക്. കലാമത്സരങ്ങൾക്ക് കായികപരിവേഷം പകർന്ന ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ ഉണ്ടായത്. നാലാം ദിനം രാത്രി വരെയും പാലോട് ഉപജില്ല ആയിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തത്. അവസാന നിമിഷം നേരിയ പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ലീഡ് നില മാറിമറിഞ്ഞു.

    അഞ്ചാം ദിനം മത്സരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല 940 പോയിന്‍റ് നേടിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. 935 പോയിന്‍റുമായി തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും പാലോട് ഉപജില്ല 934 പോയിന്‍റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമായി. 878 പോയിന്റോടെ കിളിമാനൂർ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആതിഥേയരായ ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല 847 പോയിന്‍റോടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടി.

    സ്കൂളുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നന്ദിയോട് എസ്.കെ.വി എച്ച്.എസ്.എസ് 335 പോയിന്റോടെ ഒന്നാമതെത്തി. വഴുതക്കാട് കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ് 253 പോയിന്‍റുമായി രണ്ടാമതും പട്ടം സെന്‍റ് മേരിസ് എച്ച്.എസ്.എസ് 219 പോയിന്‍റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. കോട്ടൺഹിൽ ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് 193 പോയിന്‍റുമായി നാലാം സ്ഥാനവും കടുവയിൽ കെ.ടി.സി.ടി. ഇ.എച്ച്.എസ്.എസ് 181 പോയിന്‍റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനവും നേടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AttingalSchool arts festivalRevenue District School Arts FestivalTrivandrum News
    News Summary - District School Arts Festival; winner trivandrum South
    Similar News
    Next Story
    X