    Posted On
    date_range 29 March 2026 3:38 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 3:38 PM IST

    പ്രതീക്ഷകളോടെ ക​ച്ച മു​റു​ക്കി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ

    പ്രതീക്ഷകളോടെ ക​ച്ച മു​റു​ക്കി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ
    2008ലാ​ണ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ മാ​ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന മാ​ള, പൊ​യ്യ, അ​ന്ന​മ​ന​ട, കു​ഴൂ​ർ, പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം.

    1957 മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​മ്പ​ത് ത​വ​ണ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ മാ​ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ഴ​യ മാ​ള മ​ണ്ഡ​ലം കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന​ത്തെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ചാ​യ്‌​വു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്. അ​തി​ര്‍ത്തി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍ണ​യി​ച്ച് പു​തി​യ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ല്‍ ഇ​ട​ത് പാ​ര​മ്പ​ര്യം ത​ക​ര്‍ത്ത് 2011ല്‍ ​ടി.​എ​ന്‍. പ്ര​താ​പ​ന്‍ വി​ജ​യി​ച്ചു. പ​ഴ​യ മാ​ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ചി​ത്രം വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ഴ​യ മാ​ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വാ​ധീ​നം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും 2016ൽ ​ചി​ത്രം മാ​റി. 2016ല്‍ ​മ​ണ്ഡ​ലം സി.​പി.​ഐ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. വി.​ആ​ര്‍. സു​നി​ല്‍ കു​മാ​റാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 2021ലും ​സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ വി​ജ​യം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ത​ന്റെ ര​ണ്ടാം വ​ര​വ് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ക്കി.

    സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ വി.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും യു​വ നേ​താ​വു​മാ​യ ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷി​നെ​യാ​ണ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യ​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ട്വ​ന്റി 20 നേ​താ​വ് ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജും ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്.

    പ​ഴ​യ മാ​ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മാ​ള, പൊ​യ്യ, അ​ന്ന​മ​ന​ട, കു​ഴൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടു​ന്ന വ​ലി​യ ലീ​ഡാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യും വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണ​യ​ക​മാ​യ​ത്. എ​ങ്കി​ലും ഈ​ഴ​വ-​മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​മാ​ണ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​ജ​യി​യെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2026ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ട്വ​ന്റി 20, ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഈ ​പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വോ​ട്ടു​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ട്വ​ന്റി 20 നി​ല​വി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ല​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ള പ്ര​ദേ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ല​ളി​ത​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​വു​മാ​ണ്. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​കെ. രാ​ജ​ന്റെ മ​ക​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, പി​താ​വി​ന്റെ ജ​ന​കീ​യ പാ​ത​യാ​ണ് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​റു​ണ്ട്. പ​രി​സ്ഥി​തി, കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന യു​വ​നേ​താ​വാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി-​യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന നേ​താ​വാ​യാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, തീ​ര​ദേ​ശ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മാ​റാ​ൻ ജ​നീ​ഷി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ക്കാ​ല​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്ര ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു​മ​യോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ വോ​ട്ട് നി​ല​യി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് ഇ​ടി​യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ആ ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക്ഷീ​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. ഇ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    TAGS: niyamasabha election, election, Thrissur
    News Summary - Leaders tighten their grip with hope
