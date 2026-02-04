Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Feb 2026 12:51 PM IST
    date_range 4 Feb 2026 12:51 PM IST

    വിശ്വനാഥപുരം കാവടി പൂരം; ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷ, വെള്ളിയാഴ്ച ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

    വിശ്വനാഥപുരം കാവടി പൂരം; ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷ, വെള്ളിയാഴ്ച ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: വി​ശ്വ​നാ​ഥ​പു​രം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ കാ​വ​ടി പൂ​ര മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന പൂ​ര​ത്തി​ന് തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന ഭ​ക്ത​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തെ വി​ന്യ​സി​ക്കും.

    ഭ​ക്ത​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഡ്രോ​ൺ സം​വി​ധാ​ന​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഫ്തി പൊ​ലീ​സ്, ബൈ​ക്ക് പ​ട്രോ​ളി​ങ്, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പി​ങ്ക് പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഡാ​ന്‍സ​ഫ്‌ സം​ഘ​ത്തെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചു. മു​ൻ​ക​രു​ത​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്ഥി​രം കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​രു​ത​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഗതാഗത നിയ​ന്ത്രണം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യും

    • കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ​നി​ന്നും അ​രി​പ്പാ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് എ​ട​ക്കു​ളം ചേ​ലൂ​ർ വ​ഴി ചെ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ് വ​ഴി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ എ​ത്തി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി മാ​പ്രാ​ണ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്.
    • തൃ​ശൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​പ്രാ​ണ​ത്തു​നി​ന്ന് സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ​ത്തി അ​യ്യ​ങ്കാ​വ് മൈ​താ​നം വ​ഴി മൂ​ന്നു​പീ​ടി​ക ഹൈ​വേ​യി​ൽ എ​ത്തി ചേ​ലൂ​ർ എ​ട​ക്കു​ളം വ​ഴി വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്.
    • ചാ​ല​ക്കു​ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ല്ല​ക്കു​ന്നി​ൽ​നി​ന്നും തി​രി​ഞ്ഞ് മാ​പ്രാ​ണം റോ​ഡി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്.
    • ചാ​ല​ക്കു​ടി​ക്ക് മൂ​ന്നു​പീ​ടി​ക ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കൂ​ടി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി മാ​പ്രാ​ണ​ത്ത് എ​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്.
    • കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ചാ​ല​ക്കു​ടി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ​നി​ന്നും കൊ​മ്പി​ടി വ​ഴി പോ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്.
    • വി​വി​ധ ദേ​ശ​ക്കാ​രു​ടെ കാ​വ​ടി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും അ​നി​ഷ്ട​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ട്രോ​ളി​ങ്, പി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നീ സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും.
    • സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജി​ല്ല ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം, ​ജി​ല്ല സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.
    TAGS:irinjalakudaThrissur Newstraffic control
