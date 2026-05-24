Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightCheruthuruthichevron_rightമൃതദേഹവുമായി പോയ...
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 24 May 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 9:52 AM IST

    മൃതദേഹവുമായി പോയ ആംബുലൻസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

    text_fields
    bookmark_border
    മൃതദേഹവുമായി പോയ ആംബുലൻസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം
    cancel
    camera_alt

    ആം​ബു​ല​ൻ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​റ്റൊ​രു ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് മാറ്റി ക​യ​റ്റു​ന്നു

    ചെറുതുരുത്തി: തൃശൂരിൽ നിന്ന് മൃതദേഹവുമായി പോയ ആംബുലൻസ് എതിരെ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് ചെറിയ പരിക്ക്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ ഷൊർണൂർ പുണ്യതീരം സ്മശാനത്തേക്ക് തൃശൂരിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഷോർണൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുതുശ്ശേരിയിലേക്ക് പോയ കാറുമായാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

    ചെറുതുരുത്തി സെന്ററിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. കാറും ആംബുലൻസും ഭാഗികമായി തകർന്നു. ചെറുതുരുത്തി പൊലിസ് എത്തി മൃതദേഹം മറ്റൊരു ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പാതയിൽ മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsTraffic blockcarAmbulance accidnetRoad Accident
    News Summary - Accident after ambulance carrying a dead body collides with car
    Similar News
    Next Story
    X