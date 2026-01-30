Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വോ​ട്ടെ​ന്ന്

    ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വോ​ട്ടെ​ന്ന്
    തി​രു​വ​ല്ല: പെ​ന്ത​കോ​സ്ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​വാ​ന്‍ യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്റ്റ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു പ​റ​യ​ത്തു​കാ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​സ്റ്റ​ര്‍ ബാ​ബു ജോ​ര്‍ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഡ്വ. വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​മ്മ​ന്‍, പാ​സ്റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യ തോ​മ​സ് ശ​മു​വ​ല്‍, സു​ര​ന്‍ സീ​നാ​യി, സി.​കെ. തോ​മ​സ്, രാ​ജു കു​ഴി​മ​റ്റം, സാ​ബു ജോ​ണ്‍, അ​നു​പ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, പു​ന്നൂ​സ് തൊ​ടു​പു​ഴ, റ​വ. ജെ​യിം​സ് മാ​ത്യു, കെ.​എ. എ​ബ്ര​ഹാം കു​മ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. പാ​സ്റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യ കെ.​സി. ജോ​ണ്‍, പാ​സ്റ്റ​ര്‍ പി.​ജെ. മാ​ത്യൂ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:votenewselection
    News Summary - Vote for the front that meets your needs.
