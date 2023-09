cancel camera_alt പെ​രും​തു​രു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​മുണ്ടായ അപകടം By വെബ് ഡെസ്ക് തി​രു​വ​ല്ല: തി​രു​വ​ല്ല-​കാ​യം​കു​ളം സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലെ പു​ളി​ക്കീ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​റി​ടി​ച്ച് വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ന്​ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പൊ​ടി​യാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പു​ളി​ക്കീ​ഴ് പാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന അ​പ്രോ​ച് റോ​ഡി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ ചോ​ളം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​യാ​ളെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ന്നാ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ കാ​ർ വ​ഴി​യോ​ര ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നെ ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം റോ​ഡ​രി​കി​ലെ മ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​രും സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​ർ മ​ദ്യ​പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ളി​ക്കീ​ഴ് പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

