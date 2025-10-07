Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightSeethathodu/Chittarchevron_rightറോഡരികിൽ പാറക്കൂട്ടം;...
    Seethathodu/Chittar
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 2:36 PM IST

    റോഡരികിൽ പാറക്കൂട്ടം; അപകടഭീതി

    text_fields
    bookmark_border
    റോഡരികിൽ പാറക്കൂട്ടം; അപകടഭീതി
    cancel
    Listen to this Article

    സീ​ത​ത്തോ​ട്​: സീ​ത​ത്തോ​ട്​- ആ​ങ്ങ​മു​ഴി റോ​ഡി​ലെ പൂ​വേ​ലി​ക്കു​ന്നി​ൽ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി പാ​റ​ക്കൂ​ട്ടം. റോ​ഡ​രി​കി​ലെ പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ല്ലു​ക​ൾ താ​ഴേ​ക്ക്​ പ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡ് പു​റ​മ്പോ​ക്കി​ലാ​ണ്​ പാ​റ​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചെ​റു​ക​ല്ലു​ക​ൾ ഇ​ട​ക്കി​​ടെ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ വീ​ഴു​ന്നു​ണ്ട്. ഭാ​ഗ്യ​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള വ​ലി​യ ക​ല്ല്​ നി​ലം പ​തി​ച്ചാ​ൽ അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നും റോ​ഡ്​ ത​ക​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വ​ലി​യ ക​ല്ലി​നെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച്​ നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ടി​യി​ലെ ചെ​റി​യ ക​ല്ലു​ക​ൾ ഇ​ള​കി​മാ​റു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    റോ​ഡി​ന്‍റെ താ​ഴ്​​വ​ശ​ത്ത്​ വീ​ടു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ മ​ണ്ണി​നും ഇ​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ദു​ര​ന്ത​ഭീ​ഷ​ണി ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    പൂ​വേ​ലി​ക്കു​ന്നി​ൽ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പാ​റ​ക്കൂ​ട്ടം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pathanamthittaseethathodelocalnewstop news
    News Summary - Rockfall on the roadside; fear of danger
    Similar News
    Next Story
    X