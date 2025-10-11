Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Oct 2025 11:07 AM IST
    11 Oct 2025 11:07 AM IST

    വടക്കഞ്ചേരി മേഖല അടക്കിവാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ണു​തു​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    വടക്കഞ്ചേരി മേഖല അടക്കിവാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ
    വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി: പേ​വി​ഷ വാ​ക്സി​ൻ പോ​ലും ഫ​ലി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തെ​രു​വ് നാ​യ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ടു​ത്ത ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​രി​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നി​മ​ൽ ബ​ർ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ (എ.​ബി.​സി) പ​ദ്ധ​തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ജ​ന​കീ​യ ആ​വ​ശ്യം ആ​ല​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    "ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ" എ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സു​രേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പോ​ക്കു​വ​ര​വ് ദു​സ്സ​ഹ​മാ​വു​ക​യും തെ​രു​വ് നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. "പ്ര​ശ്നം പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ടു​ത്തു. എ​ത്ര പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റാ​ലും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ട ഭാ​വം ന​ടി​ക്കു​ന്നി​ല്ല​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യാ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മ​ല്ല, ജീ​വ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്" -ഒ​രു ര​ക്ഷി​താ​വ് മ​ല്ലി​ക ഹ​രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളെ ത​നി​ച്ചൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് വി​ടാ​ൻ പോ​ലും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ വി​ട്ട് വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ഓ​ടി​ച്ചി​ട്ട് ക​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന നാ​യ്ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി പ​ല​ത​വ​ണ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. "സ​ന്ധ്യ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ പേ​ടി​യാ​ണ്.

    കൈ​യി​ൽ വ​ടി​യും ക​ല്ലു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നാ​യ് കു​റു​കെ ചാ​ടു​ന്ന​ത് മൂ​ലം ദി​വ​സേ​ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നു -പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ യു​വാ​വ് പ​റ​യു​ന്നു. നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റാ​ൽ ഉ​ട​ൻ പേ​വി​ഷ വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പോ​ലും മ​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് ഭീ​തി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ന്നു. എ.​ബി.​സി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യം.

    നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​ച്ച് വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ച്ച് (എ.​ബി.​സി) പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ വാ​ക്സി​ൻ ന​ൽ​കി അ​വ​യു​ടെ പ്ര​ജ​ന​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ല​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. മാ​ലി​ന്യം പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ത​ട​യ​ണം. പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ജി​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

