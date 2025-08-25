Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Aug 2025 3:24 PM IST
    25 Aug 2025 3:25 PM IST

    മം​ഗ​ലം-​ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​വീ​ക​ര​ണം വൈ​കു​ന്നു
    മം​ഗ​ലം-​ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ
    ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന മം​ഗ​ലം-​ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം പാ​ത​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തെ കു​ഴി​ക​ൾ

    വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി: മം​ഗ​ലം-​ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം വൈ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര, തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യാ​ണി​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ​വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ മം​ഗ​ലം പാ​ലം മു​ത​ൽ ചി​റ്റി​ലം​ചേ​രി വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തേ പാ​ത​യി​ലെ മു​ട​പ്പ​ല്ലൂ​ർ-​പ​ന്ത​പ്പ​റ​മ്പ്-​കാ​ത്താം​പൊ​റ്റ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ്ഥി​തി അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ വീ​ണ് ദി​വ​സേ​ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്ഥി​രം ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്നു.

    ​ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ല​ഭി​ച്ച ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ റോ​ഡ് പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മി​ശ്രി​തം നി​റ​ച്ച് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം വീ​ണ്ടും ത​ക​രു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    മ​ഴ​യു​ടെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണി വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പു​തി​യ നി​ര​ക്കി​ൽ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി അ​ധി​ക തു​ക ഈ​ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്റെ ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ​പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ക​രാ​റു​കാ​ര​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നോ പ​ണി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നോ അ​വ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    ദി​വ​സേ​ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ സ​മ​യ​ക്ര​മം തെ​റ്റു​ന്ന​ത് പാ​ല​ക്കാ​ട്-​തൃ​ശൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ലെ ബ​സ്സു​ക​ളു​മാ​യി ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പ​ണം പി​രി​ച്ച് ക്വാ​റി മാ​ലി​ന്യം പോ​ലു​ള്ള​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ​അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത മൂ​ലം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

