    കു​ള​പ്പു​ള്ളി-​പ​ട്ടാ​മ്പി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഒ​ഴി​യാ​ബാ​ധ​യാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    ക​ലു​ങ്ക് പ​ണി​യു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള കു​രു​ക്ക്
    കു​ള​പ്പു​ള്ളി-​പ​ട്ടാ​മ്പി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഒ​ഴി​യാ​ബാ​ധ​യാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്
    വാ​ടാ​നാം​കു​റി​ശ്ശിയിലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: കു​ള​പ്പു​ള്ളി-​പ​ട്ടാ​മ്പി സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ വാ​ടാ​നാം​കു​റി​ശ്ശി ഭാ​ഗ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​യാ​ബാ​ധ​യാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. വാ​ടാ​നാം​കു​റി​ശ്ശി ഗ​വ.​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള പാ​ട​ത്തെ ക​ലു​ങ്ക് നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് കു​രു​ക്കി​ന് കാ​ര​ണം.

    മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ജൂ​ലൈ 11 മു​ത​ൽ ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ച പാ​ത തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ത്ത​ത് 40 ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ്. ഇ​തു​ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റെ നാ​ളത്തെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ 40 ദി​വ​സം റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട സ​മ​യ​ത്ത് ക​ലു​ങ്കി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് ത​ന്നെ ക​ലു​ങ്ക് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​രു​വ​ശ​വും പാ​ട​മാ​യ​തി​നാ​ലും റോ​ഡ് വീ​തി കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ലും ഗ​താ​ഗ​ത സ്തം​ഭ​നം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നു. ചി​ല​പ്പോ​ൾ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര കാ​ണാം. റെ​യി​ൽ​വെ ഗേ​റ്റ് അ​ട​ക്കു​മ്പോൾ സ്ഥി​തി രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്നു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ലു​മാ​ണ്. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​ട​ക്കം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്.

