    Shoranur
    date_range 15 Oct 2025 2:38 PM IST
    date_range 15 Oct 2025 2:38 PM IST

    വയോധികയുടെ മാല കവർന്ന പ്രതി പിടിയിൽ

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ
    വയോധികയുടെ മാല കവർന്ന പ്രതി പിടിയിൽ
    സ​ജി​ത്കു​മാ​ർ എ​സ്. പി​ള്ള

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: കു​ള​പ്പു​ള്ളി ക​ല്ലി​പ്പാ​ടം പ​റ​ക്കു​ട്ടി​ക്കാ​വി​നു സ​മീ​പം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ ര​ണ്ടു പ​വ​ൻ മാ​ല ക​വ​ർ​ന്ന പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യി. ആ​ല​പ്പു​ഴ കാ​യം​കു​ളം കൃ​ഷ്ണ​പു​രം അ​ജ​ന്ത ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ക​ലീ​ക്ക​ത്ത​റ വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ സ​ജി​ത്കു​മാ​ർ എ​സ്. പി​ള്ള (38) എ​ന്ന സ​ച്ചു​വാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    2025 മേ​യ് 20നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. പ​റ​ക്കു​ട്ടി​ക്കാ​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് ബ​സി​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​യെ ബൈ​ക്കി​ൽ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി. ​ര​വി​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​എ​സ്. ഡേ​വി, പി. ​സേ​തു​മാ​ധ​വ​ൻ, കെ.​ആ​ർ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​ൾ​സ​ർ ബൈ​ക്ക് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ പ്ര​തി ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ണ്ടാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ലോ​ഡ്ജി​ന് സ​മീ​പം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ലോ​ഡ്ജ് വ​ള​ഞ്ഞ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഷാ​ഡോ പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട പ്ര​തി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ന്ധ്യ, എ.​എ​സ്.​ഐ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​പി.​ഒ ജി. ​സ​ജീ​ഷ്, എ​സ്.​പി.​ഒ റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ൽ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, പ​ന്ത​ളം, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി, ചി​ങ്ങ​വ​നം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ർ. അ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ആ​ർ. മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Palakkad Newsstealing gold jewelerySuspect arrested
