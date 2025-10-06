Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pattambi
    Posted On
    6 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:33 PM IST

    തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം 43 പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു

    തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം 43 പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പ​ട്ടാ​മ്പി: തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ള്ള ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ന്ന​ലെ പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​ന്നി​വേ​ട്ട​യി​ൽ 43 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു. കൃ​ഷി​നാ​ശം വ​രു​ത്തു​ന്ന പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​ന് തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്.

    സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ പ​ന്നി വേ​ട്ട​യി​ൽ 13 പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നി​രു​ന്നു. പ​ന്നി​വേ​ട്ട​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ പ​ന്നി വേ​ട്ട തു​ട​രു​മെ​ന്നും പൊ​തു ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും കൃ​ഷി​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ​ന്നി​ക​ളെ​യും തു​ര​ത്തു​ന്ന​ത് വ​രെ പ​ന്നി​വേ​ട്ട തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ.​എ. അ​സീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

