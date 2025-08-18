Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightPathiripalachevron_rightമണ്ണ് പൊന്നാക്കി...
    Pathiripala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 2:45 PM IST

    മണ്ണ് പൊന്നാക്കി യുവകർഷകൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മണ്ണ് പൊന്നാക്കി യുവകർഷകൻ
    cancel
    camera_alt

    കൂ​വ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ.​വി.​എം റ​സാ​ഖ്

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല: ഒ​ന്ന​ര​യേ​ക്ക​ർ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ 20 ല​ധി​കം വ്യ​ത​സ്ത ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​യു​മാ​യി യു​വ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ. മ​ണ്ണൂ​ർ പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല ന​ഗ​രി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി എ.​വി.​എം റ​സാ​ഖാ​ണ് മ​ണ്ണി​നെ പൊ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. ഒ​ന്ന​ര ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ലെ 250 ല​ധി​കം നേ​ന്ത്ര​വാ​ഴ​ക​ൾ ഓ​ണ​ത്തി​ന് വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​റാ​യി.

    ക​പ്പ, ചേ​ന, ചേ​മ്പ്, ഇ​ഞ്ചി, കൂ​ർ​ക്ക, കൂ​വ, പ​യ​ർ, വ​ഴു​ത​ന, വെ​ണ്ട, തീ​റ്റ​പ്പു​ൽ, പൂ​വ​ൻ, പ​പ്പാ​യ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​വും കൂ​ടി​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യെ​ന്ന് റ​സാ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ട്ടാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ മി​ത​മാ​യ വി​ല​ക്ക് പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ൽ​പ​ന​യു​മു​ണ്ട്. ജൈ​വ രീ​തി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൃ​ഷി. പോ​ത്തു​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്ത​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഹ​ര​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agriculture NewsPalakkad Newsyoung farmerLatest News
    News Summary - Young farmer story
    Similar News
    Next Story
    X