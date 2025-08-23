Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightPathiripalachevron_rightമ​ര​പ്പ​ണി മേ​ഖ​ല...
    Pathiripala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:18 PM IST

    മ​ര​പ്പ​ണി മേ​ഖ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ര​പ്പ​ണി മേ​ഖ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മ​ങ്ക​ര കൂ​ട്ടു​പാ​ത​യി​ൽ മരപ്പണിയി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടവർ

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല: ആ​ധു​നി​ക ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം മൂ​ലം മ​ര​പ്പ​ണി തൊ​ഴി​ലാ​ളി മേ​ഖ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. മ​ങ്ക​ര, പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 25ലേ​റെ ചെ​റു​കി​ട മ​ര​പ്പ​ണി തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഉ​ട​മ​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്ന് പോ​കു​ന്ന​ത്.

    വീ​ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ സ്റ്റീ​ൽ മേ​ഖ​ല ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ര​പ്പ​ണി ചെ​യ്യു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​ത്. 20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി വാ​ങ്ങി​ച്ച യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും തു​രു​മ്പെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. പ​ല​രും മു​മ്പ് മ​ര​ത്ത​ടി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഗൃ​ഹ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ട്ടി​ൽ, ജ​ന​ൽ വാ​തി​ൽ, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ തു​ട​ങ്ങി മ​ര​ത്തി​ന്റേ​താ​യ എ​ല്ലാ ജോ​ലി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ കൂ​ലി പോ​ലും ഒ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​നാ​കു. പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ചി​ല​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ര​ത്ത​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സം കി​ട്ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടാ​ണ് കു​ടും​ബം മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​ല​രും ഈ ​മേ​ഖ​ല വി​ട്ട് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് പോ​കു​ക​യാ​ണ​ന്നും മ​ങ്ക​ര​യി​ൽ 19 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ഉ​ത്ത​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:crisisPalakkad Newscarpentry
    News Summary - carpentry sector crisis
    Similar News
    Next Story
    X