Madhyamam
    Ottapalam
    date_range 23 Aug 2025 3:24 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 3:24 PM IST

    ട്രെ​യി​നി​ന് ക​ല്ലേ​റ്: നാ​ല് ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ട്രെ​യി​നി​ന് ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ട്രെ​യി​നി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ക​ല്ലേ​റി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ല് പേ​രെ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​മി​ത് കു​മാ​ർ (23), നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ (19), ഭോ​ല കു​മാ​ർ (23), ര​ൺ​ധീ​ർ കു​മാ​ർ (23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 18ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ 1.10ന് ​ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം മാ​യ​ന്നൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് പ​രി​സ​ര​ത്താ​ണ് 12695 ന​മ്പ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നി​ന് ക​ല്ലേ​റ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പൊ​ലീ​സി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ടീ​മി​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ലു​ള്ള 40 സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യും ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡി.​എ​സ്.​സി.​ആ​ർ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ക്ലാ​രി വ​ത്സ​ല, ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ യു. ​ര​മേ​ശ് കു​മാ​ർ, വി. ​ബി​നോ​യ് കു​ര്യ​ൻ, പി. ​ഷാ​ജു​കു​മാ​ർ, ഹെ​ഡ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ പ്ര​തീ​ഷ്, കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ രൂ​പേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    Show Full Article
    News Summary - Stones thrown at train: Four Bihar natives arrested
