    Ottapalam
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 3:06 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 3:06 PM IST

    വിപണികളിൽ ഇത് ഓഫറോണം
    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ന്നു. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഫ​ർ വി​ളം​ബ​ര​വു​മാ​യി വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പു​തു​മ​യ​ല്ലാ​താ​യി. ഓ​ഫ​ർ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ണ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​വ​ച​നം മാ​റി മ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഉ​പ്പ് തൊ​ട്ട് ക​ർ​പ്പൂ​രം വ​രെ​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​യി.

    അ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വി​ല​ക്കു​റ​വും ഒ​ന്നെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​റ്റൊ​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ​വും ഓ​രോ പ​ർ​ച്ച​യ്‌​സി​ന് ഉ​റ​പ്പാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ലി​ശ ര​ഹി​ത വാ​യ്‌​പ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മൊ​ത്തം വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​വി​ധ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും മാ​ത്ര​മ​ല്ല സൗ​ജ​ന്യ വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര വ​രെ ഓ​ഫ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. അ​ഞ്ച് പ​വ​നും 1001 സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം യൂ​നി​റ്റ് ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് വ​സ്ത്ര​വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഓ​ഫ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യം ക്ര​മേ​ണ മ​റ്റു​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. വി​ല​ക്കു​റ​വ് എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ കാ​ല​ത്ത് തു​ട​ക്കം. ആ​രും ഏ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന മോ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ര​സ്യ വാ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​പ​ണി​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ​രം. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റും ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളും വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളും ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി വി​വി​ധ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ലാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യു​ണ്ട്. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ചു​ള്ള​വ വാ​ങ്ങാ​ൻ ഓ​ണ​ക്കാ​ലം വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഓ​ഫ​റും വി​ല​യി​ലെ ഇ​ള​വും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ഇ​തു​മൂ​ലം ക​ച്ച​വ​ട മാ​ന്ദ്യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ ഓ​ണ​വും വി​ഷു​വും ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ അ​ര​ങ്ങു​വാ​ഴു​ന്ന ഭീ​മ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ തെ​ല്ലൊ​ന്നു​മ​ല്ല കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖാ​ദി, കൈ​ത്ത​റി സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ, ഹാ​ൻ​ടെ​ക്സ് പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന കാ​ര്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന 20 മു​ത​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ റി​ബേ​റ്റി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. വ​ൻ​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ മൊ​ത്ത​മാ​യി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ല​ക്കു​റ​വാ​ണ് റി​ബേ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഓ​ണം ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ക​ച്ച​വ​ട മാ​ന്ദ്യ​വും പ​തി​വാ​ണ്.

