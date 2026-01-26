Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ottapalam
    Posted On
    26 Jan 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 9:30 AM IST

    മാ​ധ്യ​മം ‘ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി’​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    35,309 രൂ​പ കൈ​മാ​റി
    മാ​ധ്യ​മം ‘ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി’​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ മ​ദ്റസ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച 35,309 രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മദ്റസ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ ഹ​സ്തം. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ മ​ദ്റസ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച 35,309 രൂ​പ മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ജി​ല്ല കോ ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ ആ​ല​ത്തൂ​രി​ന് കൈ​മാ​റി.

    ഈ​സ്റ്റ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ഹെ​വ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ദ്റസ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഹം​ദാ​ൻ ഹ​ലീ​മി​ൻെ​റ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. രോ​ഗ​പീ​ഡ​ക​ളാ​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ശ്ര​യ​മ​റ്റ​വ​രെ ത​ങ്ങ​ളാ​ലാ​വും വി​ധം ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കാ​ൻ മ​ന​സ് കാ​ണി​ച്ച കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ കാ​രു​ണ്യ​ത്തെ യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​ര​വും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ഫെ​മി​ന ,സാ​ഫി​റ , ഷ​ഹീ​റ, ഹ​ബ്‌​സ, സ​മീ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

