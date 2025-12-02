Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ottapalam
    date_range 2 Dec 2025 1:04 PM IST
    date_range 2 Dec 2025 1:04 PM IST

    വോട്ടുനേടി അച്ഛനും മകനും; മുസ്​ലിം ലീഗ് ചിഹ്നത്തിൽ

    kerala local body election,ldf,udf, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നും മ​ക​ൻ ജി​ഷ്ണു​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: മ​ക​ന് വേ​ണ്ടി അ​ച്ഛ​നും അ​ച്ഛ​ന് വേ​ണ്ടി മ​ക​നും പ​ര​സ്പ​രം വോ​ട്ട​ഭ്യ​ഥി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​ത്തി​ന് കൗ​തു​കം.

    മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന​ങ്ങ​ന​ടി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ന​മ​ണ്ണ ഒ​ടു​വ​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നും (59), അ​ന​ങ്ങ​ന​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൻ ജി​ഷ്ണു​വു​മാ​ണ് (26) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വേ​റി​ട്ട കാ​ഴ്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ലീ​ഗി​ന്‍റെ ചി​ഹ്ന​വു​മാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നി​ത് നാ​ലാം ഊ​ഴം. സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യാ​യി അ​ന​ങ്ങ​ന​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ത​രു​വാ​ക്കോ​ണം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് 1995 ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വി​ജ​യം. തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ട ഇ​ദ്ദേ​ഹം 2010 ൽ ​സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ട് മാ​റ്റം. 2015ൽ ​ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പാ​വു​ക്കോ​ണ​ത്ത് നി​ന്നും വി​ജ​യം നേ​ടി. 2020 ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​രു​വാ​ക്കോ​ണം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. ദ​ളി​ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍റെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ന്നി അ​ങ്ക​മാ​ണി​ത്. നി​യ​മ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വു​മു​ള്ള ജി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. അ​ച്ഛ​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​കി വ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും നേ​ര​ത്തെ അ​ച്ഛ​ന് വേ​ണ്ടി വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും വി​ഭി​ന്ന​മാ​യി അ​ച്ഛ​നും ത​നി​ക്കും വേ​ണ്ടി വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ച്ഛ​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വ് വാ​ർ​ഡി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്നും ജി​ഷ്ണു പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജ് ബ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രും വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

