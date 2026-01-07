Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mannarkkad
    7 Jan 2026 12:02 PM IST
    7 Jan 2026 12:02 PM IST

    മെ​ഴു​കു​മ്പാ​റ​യി​ല്‍ ആ​ടു​ക​ളെ വ​ന്യ​മൃ​ഗം ആ​ക്ര​മി​ച്ചു; ക​ടു​വ​യെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍

    tiger
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: തെ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മെ​ഴു​കു​മ്പാ​റ​യി​ല്‍ ആ​ടു​ക​ളെ വ​ന്യ​മൃ​ഗം ആ​ക്ര​മി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത് ക​ടു​വ​യാ​ണെ​ന്ന് വ​ള​ര്‍ത്ത​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ ഓ​ലി​ക്ക​ല്‍ മോ​ഹ​ന​ന്റെ ര​ണ്ട് ആ​ടു​ക​ളെ​യാ​ണ് വ​ന്യ​മൃ​ഗം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന്, വ​നാ​തി​ര്‍ത്തി​യോ​ടു​ചേ​ര്‍ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ടു​ക​ളെ മേ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ത​ന്റെ ക​ണ്‍മു​ന്നി​ലാ​ണ് ക​ടു​വ​യെ​ത്തി ആ​ടു​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് മോ​ഹ​ന​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ക​ടു​വ ഓ​ടി​മ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ടു​ക​ളു​ടെ ത​ല​ക്കും ക​ഴു​ത്തി​നും സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച പ്ര​കാ​രം മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ ഇ​മ്രോ​സ് ഏ​ലി​യാ​സ് ന​വാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ന​പാ​ല​ക​രും ആ​ര്‍ആ​ര്‍ടി​യും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    മൃ​ഗ​ഡോ​ക്ട​റെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് ആ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കി. ക​ടു​വ​യി​റ​ങ്ങി​യെ​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത പ​ര​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശം ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യ​ക​റ്റാ​നും ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ഗി​രീ​ഷ് ഗു​പ്ത അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മോ​ഹ​ന​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ദ്രു​ത​ക​ര്‍മ്മ സേ​ന​യു​ടെ നീ​രീ​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ക്യാ​മ​റ​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​ടി​ക്കാ​ടു​ക​ള്‍ വെ​ട്ടി​നീ​ക്കാ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്

