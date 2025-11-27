Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ; ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും അ​ടി​പ​ത​റാ​തെ അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ൽ

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ; ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും അ​ടി​പ​ത​റാ​തെ അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ൽ
    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ട് തെ​ളി​യു​മ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും. സീ​റ്റു​ക​ൾ 29ൽ​നി​ന്ന് 30 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. എ​ന്നാ​ൽ നേ​രി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി ഇ​ക്കു​റി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഇ​ട​ത് നേ​ടു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും വ​ലി​യ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് 17 സീ​റ്റി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 11 സീ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ.​എ​സ്.​പി സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ 12 സീ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ 26 സീ​റ്റി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യും ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ എ​ൻ.​സി.​പി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. പി.​കെ. ശ​ശി​യോ​ട് ആ​ഭി​മു​ഖ്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​തു വി​മ​ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. 10 സീ​റ്റി​ലാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ മ​തേ​ത​ര മു​ന്ന​ണി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സി.​പി.​എം അ​സം​തൃ​പ്ത​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​വ​രും ഉ​റ്റു നോ​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പെ​രി​മ്പ​ടാ​രി വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സി​റ്റി​ങ് വാ​ർ​ഡാ​യ പെ​രി​മ്പ​ട​രി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ അം​ഗം സി​ന്ധു ത​ന്നെ​യാ​ണ് സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ഇ​ട​തു വി​മ​ത​നാ​യി അ​ക്ബ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡ് ആ​ൽ​ത്ത​റ​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ ഇ​വി​ടെ നി​ല​വി​ലെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ബി.​ജെ.​പി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു നെ​ല്ല​മ്പ​നി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ഹ​സ്സ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ്. ഇ​ട​തു വി​മ​ത​നാ​യി കെ.​പി. അ​ഷ്റ​ഫും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. വി​നാ​യ​ക ന​ഗ​ർ വാ​ർ​ഡി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സി.​പി. പു​ഷ്പാ​ന​ന്ദ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ട​തു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. വാ​ർ​ഡ് മാ​റി ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ല​വി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​റും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ പാ​ല​കു​റു​ശ്ശി​യാ​ണ്.

    മ​റ്റു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ടി.​ആ​ർ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പ്ര​സീ​ത, സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്ന മാ​സി​ത സ​ത്താ​ർ, മു​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എം.​കെ. സു​ബൈ​ദ എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഇ​ട​തി​ന് വി​മ​ത ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ട​ത് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യും പി​ണ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത് 93 പേ​രാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 49 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 44 വ​നി​ത​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

