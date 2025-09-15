Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    15 Sept 2025 2:35 PM IST
    Updated On
    15 Sept 2025 2:35 PM IST

    ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത്: മു​ഖ്യ​പ്ര​തി വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ

    ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത്: മു​ഖ്യ​പ്ര​തി വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ
    ജാ​സി​ര്‍

    കൂ​റ്റ​നാ​ട്: ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ന​രി​മ​ട​യി​ൽ വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ജാ​സി​റാ​ണ് (29) വ​യ​നാ​ട് വെ​ച്ച് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    ന​രി​മ​ട പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 70 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും 3750 പാ​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ൻ​സും ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ജാ​സി​റാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ത്ത​തും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും ജാ​സി​റാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് ചെ​റി​യ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ പ​ണി. കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​യി അ​റി​ഞ്ഞ ജാ​സി​ർ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, ആ​ന​ക്ക​ട്ടി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് പ്ര​കാ​രം എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട പ്ര​തി ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ ശ്രീ​ലാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് വ​യ​നാ​ട് എ​ത്തി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ട്ടാ​മ്പി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    നേ​ര​ത്തെ കു​ന്നം​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ റ​സ​ലി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്ന് അ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​സ്തു​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കാ​ൽ​ക്കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​സ്തു​ത അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ റ​സ​ലി​നെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എം. ​മ​ഹേ​ന്ദ്ര സിം​ഹ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി എ​സ്.​ഐ ശ്രീ​ലാ​ൽ, എ.​എ​സ്.​ഐ റ​ഷീ​ദ്, സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​സ്.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ നൗ​ഷാ​ദ്‌​ഖാ​ൻ, സ​ജി​ത്ത്, സ​ൻ​ജി​ത്ത്, ക​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

