Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKoottanadchevron_rightസ്ഥാ​ന​ ത​ര്‍ക്കം;...
    Koottanad
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:29 AM IST

    സ്ഥാ​ന​ ത​ര്‍ക്കം; കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് പി​ണ​ഞ്ഞ​ത് അ​മ​ളി

    text_fields
    bookmark_border
    District Panchayat,Congress,League ,president,,first turn, ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, മഹിള കോൺഗ്രസ്, കോൺഗ്രസ്,
    cancel
    Listen to this Article

    കൂ​റ്റ​നാ​ട്: പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​നി​ടെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​വും കൈ​വി​ട്ടു. തൃ​ത്താ​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ത്താ​ര​യി​ലാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക​ക​ത്ത് ഉ​ള്‍പോ​രു​ണ്ടാ​യ​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ ഹം​സൈ​ന്‍ പു​ളി​ഞ്ഞാ​ലി​നെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ല്‍ ബാ​വ​യെ​യും സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​തോ​ടെ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക​ക​ത്ത് ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി.

    ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ള്‍ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​മാ​റു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹം വ​രെ ഉ​യ​ര്‍ത്തി. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള ത​ര്‍ക്കം തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ഉ​ന്ന​ത​രും ഇ​ട​പെ​ട്ട് ബാ​വ​യെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി.

    ഈ ​സ​മ​യം, ര​ണ്ട് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ നേ​ടി ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​യാ​യ ലീ​ഗ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം പ​റ​ഞ്ഞു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത് ലീ​ഗി​ലെ സ​കീ​ല​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് അ​മ​ളി പി​ണ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​റ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thrithalaPalakkad NewsSeat DisputeCongress
    News Summary - Congress Seat dispute in Thrithala Block Panchayat
    Similar News
    Next Story
    X