Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightKollengodechevron_rightകൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്...
    Kollengode
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:21 PM IST

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് സൂ​പ്പ​റാ...​എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സൗകര്യമില്ലെ​ന്ന് മാ​ത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​ഡ് മു​ത​ൽ തെ​രു​വുവി​ള​ക്കു​ക​ൾ വ​രെ ത​ക​രാ​റി​ൽ
    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് സൂ​പ്പ​റാ...​എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സൗകര്യമില്ലെ​ന്ന് മാ​ത്രം
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് താ​മ​ര​പ്പാ​ട​ത്ത് എ​ത്തി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്: പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യം നു​ക​രാ​ൻ കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വ് വി​ന​യാ​കു​ന്നു. റോ​ഡ് മു​ത​ൽ തെ​രു​വുവി​ള​ക്കു​ക​ൾ വ​രെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ണ്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ കൂ​ടി​യി​ട്ടും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.കു​രു​വി​കൂ​ടു​മ​രം മു​ത​ൽ തേ​ക്കി​ൻ ചി​റ​വ​രെ​യു​ള്ള പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ന്റെ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം മൂ​ന്നു കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​ഴി​വുദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളുടെ വ​ര​വ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​രു​വി​കൂ​ടുമ​രം, നെ​ടു​മ​ണി, സീ​താ​ർ​കു​ണ്ട്, താ​മ​ര​പ്പാ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യോ ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ​യോ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും പൊ​ലീ​സും രം​ഗ​ത്തു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വ​രു​ന്ന ട്രാ​വ​ല​ർ, മി​നി ബ​സ്, വ​ലി​യ ബ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൊ​ടു​ക​പ്പാ​റ​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി താ​മ​ര​പ്പാ​ട​ത്തേ​ക്കും സീ​താ​ർ​കു​ണ്ടി​ലേ​ക്കും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കാം.

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്ടെത്തി​യ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മം​ഗ​ളം ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും നി​ർ​ത്തി​യി​രിക്കുന്നു. കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് നെ​ടു​മ​ണി​യി​ലെ കാ​ഴ്ച

    കൊ​ടു​കു​പ്പാ​റ​യി​ൽ​നി​ന്നും താ​മ​ര​പ്പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ശ്ര​യം സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റീ​ത്ത അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും മ​ദ്യ​പാ​നി​ക​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും എ​ക്സൈ​സി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം രാ​ത്രി​യി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ആ​ശ്ര​യം സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ക​ത്ത​യ​ച്ചു.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണം മ​റി​ക​ട​ന്ന് വ​ന​ത്തി​ൽ സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രേ​യും ല​ഹ​രി പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യു പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് പ​ല​ക​പ്പാ​ണ്ടി മു​ത​ൽ ചാ​ത്ത​ൻ​പാ​റ വ​രെ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്ക​ക​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സീ​താ​ർ​കു​ണ്ട്, താ​മ​ര​പ്പാ​ടം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വി​രു​ത്തി, കാ​ച്ചാ​ങ്കു​റി​ച്ച റോ​ഡ് വ​ഴി തൃ​ശൂ​ർ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ബൈ​പാ​സ് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:touristsPalakkad NewsRoad Renovationno facilityKollangode
    News Summary - There are no facilities for those arriving at Kollangod
    Similar News
    Next Story
    X