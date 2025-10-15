Begin typing your search above and press return to search.
    Kalladikode
    Kalladikode
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 2:35 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 2:35 PM IST

    ഇരട്ട മരണത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് മരുതംകാട്

    ഇരട്ട മരണത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് മരുതംകാട്
    യു​വാ​ക്ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്: എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ലെ മാ​നി​റ​ച്ചി കേ​സി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം കു​ടി​പ്പ​ക ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു മ​രു​തം​കാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ഇ​ര​ട്ട മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ട് ന​ടു​ങ്ങി. ക​രി​മ്പ മ​രു​തം​കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ബി​നു, നി​ധി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മ​രു​തം​കാ​ട് സ്കൂ​ളി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലും റോ​ഡി​ലു​മാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നോ​ടെ മ​രു​തം​കാ​ട് ക്വാ​റി​ക്ക​ടു​ത്ത് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​രു​തം​കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​നി​ൽ​കു​മാ​റാ​ണ് ബി​നു​വി​നെ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ട​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​നെ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട യു​വാ​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ന​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​മേ പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    പൊ​തു​വെ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. തെ​ളി​വു​ക​ളും ശാ​സ്ത്രീ​യ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രൂ​വെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഡി ​വൈ.​എ​സ്.​പി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കോ​ങ്ങാ​ട് സി.​ഐ സു​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

