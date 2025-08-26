Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalladikode
    date_range 26 Aug 2025 3:09 PM IST
    date_range 26 Aug 2025 3:09 PM IST

    പാ​ല​ക്ക​യത്തെ കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം;13.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൗ​രോ​ർ​ജ തൂ​ക്കു​വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    wild elephant attack
    representational image

    ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്: കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ല​ക്ക​യം വ​നം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സൗ​രോ​ർ​ജ തൂ​ക്കു​വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം 13.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൂ​ഞ്ചോ​ല​മു​ത​ൽ ക​രി​മ്പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വേ​ലി​ക്കാ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള 37 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ, ത​ച്ച​മ്പാ​റ, ക​രി​മ്പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. നി​ല​വി​ൽ ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ തൂ​ണു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം ലൈ​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ തൂ​ക്കു​വേ​ലി​നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പൂ​ഞ്ചോ​ല​മു​ത​ൽ ഇ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്നു​വ​രെ ഒ​ൻ​പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് തൂ​ക്കു​വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ 6.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ത​രി​പ്പ​പ​തി മു​ത​ൽ ഇ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്നു​വ​രെ 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​വും വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. വേ​ലി​ക്കാ​ട് മു​ത​ൽ മീ​ൻ​വ​ല്ലം വ​രെ 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ നാ​ലു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും തൂ​ക്കൂ​വേ​ലി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. ത​രി​പ്പ​പ​തി, ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സെ​പ്തം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. പൂ​ഞ്ചോ​ല, ഇ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രാ​ർ​കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പു​തു​ക്കി​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി.

