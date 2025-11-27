Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cherpulassery
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 1:44 PM IST

    ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ; ആ​ര് വാ​ഴും? പോ​ര് മു​റു​കു​ന്നു

    ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി: വ​ള്ളു​വ​നാ​ടി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യാ​ണ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ക​ന​ത്ത പോ​രി​നാ​ണ് കോ​പ്പ് കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. 2015ൽ ​ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം കി​ട്ടി​യ ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി 35 വ​ർ​ഷം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വാ​ണ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. 33 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 17 സീ​റ്റു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി. 14 സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ബി.​ജെ.​പി​യും നേ​ടി. 2020ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ധി​കാ​ര​ത്തു​ട​ർ​ച്ച കി​ട്ടി​യ​തു​മി​ല്ല. 33ൽ 18 ​സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് -12, ബി.​ജെ.​പി -ര​ണ്ട്, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി -ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി.

    2025ൽ ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലോ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ല. 33 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് -33, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -33, എ​ൻ.​ഡി.​എ -31, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി -മൂ​ന്ന്, തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -ഒ​ന്ന്, സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ -അ​ഞ്ച് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 106 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്. വാ​ർ​ഡ് 12, 21, 33 എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ന് സാ​മ്യ​മു​ള്ള അ​പ​ര​ൻ​മാ​രും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഇ.​വി. നൗ​ഷാ​ദ് വാ​ർ​ഡ് 11ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ഡ് 11,15, 25 എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. വാ​ർ​ഡ് 15 -പു​ത്ത​നാ​ൽ​ക്ക​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ സ​മീ​റ ഗ​ഫൂ​റാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. വാ​ർ​ഡ് ആ​റ്, 22 എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ല. വാ​ർ​ഡ് 26, 33 എ​ന്നി​വ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. പ​ല​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ൽ​സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡാ​ണ് 12 -ക​ച്ചേ​രി​കു​ന്ന്. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​വും പ്ര​ഥ​മ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​കെ.​എ. അ​സീ​സും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി.​പി. സ​മീ​ജും ത​മ്മി​ലാ​ണ് പോ​രാ​ട്ടം. വാ​ർ​ഡ് 19ൽ ​മു​ൻ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ സി.​എ. ബ​ക്ക​റും പി. ​വി​ഷ്ണു​വും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്നു. വാ​ർ​ഡ് 26ൽ ​ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച കെ.​പി. പ്ര​കാ​ശ് നാ​രാ​യ​ണ​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് സി. ​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​നെ​യാ​ണ് ഇ​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി അ​സീ​സ് തോ​പ്പ​യി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. വാ​ർ​ഡ് 33 നാ​ലാ​ലും​കു​ന്നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് പി. ​ജ​യ​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം യു​വ​നേ​താ​വ് സി. ​അ​ന​ന്ത​നാ​രാ​യ​ണ​നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ അ​മീ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. വാ​ർ​ഡ് 24ൽ ​പ്ര​ഥ​മ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ശ്രീ​ല​ജ വാ​ഴ​ക്കു​ന്ന​ത്ത് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. . ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​നി​ത​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ ന​യി​ക്കു​ക. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത പ്ര​ചാ​ര​ണ​യു​ദ്ധ​ത്തി​നാ​കും ചെ​ർ​പു​ള​ശ്ശേ​രി സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ക.

    TAGS:Palakkad NewsElection NewsCherpulassery MunicipalityKerala Local Body Election
    News Summary - Cherpulassery Municipality election
