Madhyamam
    Alanallur
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:58 AM IST

    കാ​പ്പു​പ​റ​മ്പ് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​റ്റ​യാ​ൻ;ഭീ​തി​യി​ൽ ജ​നം

    വ്യ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
    കാ​പ്പു​പ​റ​മ്പ് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​റ്റ​യാ​ൻ;ഭീ​തി​യി​ൽ ജ​നം
    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: കാ​പ്പു​പ​റ​മ്പി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ഇ​റ​ങ്ങി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചെ​ട്ടി​യം പ​റ​മ്പ​ൻ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ചെ​ട്ടി​യം​പ​റ​മ്പ​ൻ ഉ​ണ്ണി​പ്പു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൃ​ഷി​ക​ളാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് ഒ​റ്റ​യാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നാ​ശം വി​ത​ച്ച​ത്. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ന ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ ഭ​യാ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ്, റ​ബ​ർ, ക​മു​ക് എ​ന്നി കൃ​ഷി​ക​ളാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. വ​നം​വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ന​ഷ്ടം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് ക​ന്നു​കാ​ലി ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ കാ​ട്ടി​ൽ ആ​ന ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഡ​പ്പ്യൂ​ട്ടി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.മൂ​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ന ഇ​റ​ങ്ങി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക കൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദി​ഷ്ട സോ​ളാ​ർ വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

