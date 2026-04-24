Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightAlanallurchevron_rightകാട്ടുപന്നി ബൈക്കിന്...
    Alanallur
    Posted On
    24 April 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    24 April 2026 1:39 PM IST

    കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിന് മുന്നിൽ ചാടി; ദമ്പതികൾക്കും മകൾക്കും പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിന് മുന്നിൽ ചാടി; ദമ്പതികൾക്കും മകൾക്കും പരിക്ക്
    cancel

    മാ​ത്തൂ​ർ: ബൈ​ക്കി​ന് മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കും മ​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മാ​ത്തൂ​ർ കൊ​ല്ലാ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ മ​ക​ൻ ഷ​മീ​ർ, ഷ​മീ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഹ​ഫ്‌​സ​ത്ത്, മ​ക​ൾ ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​രി ഷ​ഹ​ല എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​വ​രെ സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ആ​ല​ത്തൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കു​ടും​ബം ബൈ​ക്കി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ൾ കൊ​ല്ലാ​ട് ക​നാ​ൽ റോ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഷ​മീ​റി​ന് കാ​ലി​നും കൈ​ത്ത​ണ്ട​ക്കും ചു​മ​ലി​നും ക​ണ്ണി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മ​ക​ൾ ഷ​ഹ​ല​ക്ക് ത​ല​യി​ലും ചെ​വി​യി​ലും മു​ഖ​ത്തു​മാ​ണ് പ​രി​ക്ക്. തോ​ളെ​ല്ല് പൊ​ട്ടി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഹ​ഫ്‌​സ​ത്തി​ന് കൈ​കാ​ലു​ക​ളി​ലും മു​ഖ​ത്തു​മാ​ണ് പ​രി​ക്ക്.

    അലനല്ലൂരിൽ 10 കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 10 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്നു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗീ​കൃ​ത ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ഇ​വ​യെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പ​ന്നി​ക​ളെ കൊ​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ ജ​ഡ​ത്തി​ൽ ഡീ​സ​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് തോ​ണി​ക്ക​ട​വ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ണ്ണ് മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

    സം​സ്‌​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബു​ല്ല അ​ൻ​സാ​രി, ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ബ​ഷീ​ർ പ​ടു​കു​ണ്ടി​ൽ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ജാ​സ് ഒ​തു​ക്കും​പു​റ​ത്ത്, സു​രേ​ഷ് കൊ​ടു​ങ്ങ​യി​ൽ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഫി​റോ​സ്, ഷൂ​ട്ട​ർ സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, വ​നം വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ എം. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി. ​ര​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം നി​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Local News, Injured, Palakkad News, Wild boar
    News Summary - Wild boar jumps in front of bike; couple and daughter injured
    Similar News
    Next Story
    X