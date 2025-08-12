Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Palakkad
    Alanallur
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 2:31 PM IST

    സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർമ​റും താ​ഴ്ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ളും അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി

    സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർമ​റും താ​ഴ്ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ളും അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി
    എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര യ​ത്തീം​ഖാ​ന ടി.​എ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര യ​ത്തീം​ഖാ​ന ടി.​എ.​എം.​യു .പി ​സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ് ഫോർ​മ​റി​ന് സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി​യി​ല്ല. നി​ര​വ​ധി​ത​വ​ണ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ് ഫോ​മ​റി​ന് ചു​റ്റും സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ​യു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യം പരിഗിണിച്ചിട്ടി​ല്ല.

    ടി.​എ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ പ്രൈ​മ​റി മു​ത​ൽ എ​ഴാം ത​രം​വ​രെ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​തൊ​ട്ട് അ​നാ​ഥ​ശാ​ല​യും മ​ദ്റ​സ​യും ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജ് ഹൈ​സ്കൂ​ളും ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​വു​മു​ണ്ട്.

    റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്കൂ​ൾ വളപ്പിനേക്കാൾ മെ​യി​ൻ ലൈ​ൻ ക​മ്പി​ക​ൾ താ​ഴ്ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൈ​യെ​ത്തും ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് കമ്പികൾ നിലവിലുള്ള​ത്. ലൈ​ൻ ക​മ്പി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നും ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ല. അ​ന​ങ്ങാ​പാ​റ ന​യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലും മ​ദ്റ​സ​യി​ലും വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് താ​ൽ​കാ​ലി​ക വേ​ലി എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര യു​വ​ഭാ​വ​ന ക്ല​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തും കേ​ട് വ​ന്നി​ട്ട് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി.

    TAGS:transformersafetyPalakkad Newspower lines
    News Summary - Transformer and downed power lines near school pose a danger
