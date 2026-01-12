Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ഹാ​യം വേ​ണോ?, വാ​ട്സ് ആ​പി​ൽ വ​രൂ...

    അ​പ​ക​ട ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വാ​ട്സ് ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ
    സ​ഹാ​യം വേ​ണോ?, വാ​ട്സ് ആ​പി​ൽ വ​രൂ...
    കാ​ടാ​മ്പു​ഴ ക്ഷേ​ത്ര​വ​ഴി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഓ​ട്ടോ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​ക്കു​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ ഓ​ട്ടോ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: വാ​ട്സ് ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​പ​ക​ട ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ. ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​ണ് ‘മ​ല​ബാ​ർ ഓ​ട്ടോ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്’​വാ​ട്സ് ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ.

    ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഏ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ലോ, അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ക​യോ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് കേ​ട് പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ന​ടി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി. കൂ​ടാ​തെ റോ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഏ​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ലും എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യും രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സു​ധാ​ക​ര​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്(​പ്ര​സി), മ​നാ​ഫ് 55ാം മൈ​ൽ(​ജ​ന. സെ​ക്ര), വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ (ട്ര​ഷ), ബ​ഷീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, നാ​സ​ർ മു​തു​കു​ർ​ശ്ശി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ർ), സ​മ​ദ് കാ​ര്യ​വ​ട്ടം, മി​ൻ​ഷാ​ദ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ബി​നീ​ഷ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, സ​മീ​ർ തേ​ല​ക്കാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പ്പാ​ടം, ഫ​സ​ൽ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ദി​ലീ​പ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മു​ണ്ടേ​രി, ശി​ഹാ​ബ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഗ്രൂ​പ്പ് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​ട്ട് എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യ ഒ​രു സം​ഭ​വം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഓ​ട്ടോ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് കാ​ടാ​മ്പു​ഴ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന കു​ടും​ബം വ​ഴി​യി​ൽ കു​ട​ങ്ങി.

    വാ​ട്സ് ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ മു​സ്ത​ഫ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പ് ജീ​വ​ന​കാ​ര​നു​മാ​യി എ​ത്തി. ഓ​ട്ടോ ശ​രി​യാ​ക്കി കു​ട​ങ്ങി​കി​ട​ന്ന​വ​രെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു.

