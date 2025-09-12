Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    12 Sept 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    12 Sept 2025 2:21 PM IST

    10 ദിവസത്തിൽ 11 പേർക്ക് എലിപ്പനി; ആഗസ്റ്റിൽ 29 പേർക്ക് രോഗബാധ

    10 ദിവസത്തിൽ 11 പേർക്ക് എലിപ്പനി; ആഗസ്റ്റിൽ 29 പേർക്ക് രോഗബാധ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ 11 പേ​ർ​ക്ക് എ​ലി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 10 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗ​ബാ​ധ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. വ​ണ്ണാ​മ​ട, കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം, അ​ഗ​ളി, അ​യി​ലൂ​ർ, പു​തു​ശ്ശേ​രി, പാ​ല​ക്കാ​ട്, വ​ണ്ടാ​ഴി, കേ​ര​ള​ശ്ശേ​രി, നാ​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി, ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 29 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 2247 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. 1553 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗ​ബാ​ധ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. 135 പേ​ർ എ​ലി​പ്പ​നി​മൂ​ലം മ​രി​ച്ചു. 103 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം രോ​ഗ​ബാ​ധ​മൂ​ല​മാ​ണോ എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ജാ​ഗ്രത വേണം

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ലി​പ്പ​നി കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ (ആ​രോ​ഗ്യം) അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​യം ചി​കി​ത്സ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ച് നാ​ട​ൻ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. മ​ണ്ണി​ലോ വെ​ള്ള​ത്തി​ലോ സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ഡോ​ക്ട​റെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. എ​ലി, ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ, നാ​യ്, പൂ​ച്ച, പ​ന്നി തു​ട​ങ്ങി​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രു​ന്ന ഒ​രു രോ​ഗ​മാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി. ലെ​പ്റ്റോ​സ്പൈ​റ ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ളാ​ണ് രോ​ഗം പ​ര​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ ച​ളി​യി​ലൂ​ടെ​യോ ഇ​വ മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ മു​റി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ നേ​ർ​ത്ത തൊ​ലി​യി​ലൂ​ടെ​യോ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം.

    ക്ഷീ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ​നി, ത​ല​വേ​ദ​ന, പേ​ശി വേ​ദ​ന, ക​ണ്ണി​ൽ ചു​വ​പ്പ്, മൂ​ത്ര​ക്കു​റ​വ്, മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ഡോ​ക്ട​റെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം. ചി​കി​ത്സ വൈ​കി​യാ​ൽ ക​ര​ൾ, വൃ​ക്ക, ശ്വാ​സ​കോ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ച്ച് മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാം. ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ സ്വ​യം​ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​വ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

