    Vazhakkad
    Vazhakkad
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:16 AM IST

    എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് എം.​ഡി.​എം.​എ, എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി, ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ
    എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    റഷീദ്, ജുനൈദ് 

    വാ​ഴ​ക്കാ​ട്: എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യി​ൽ പ​ണി​തീ​രാ​ത്ത വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പു​ളി​ക്ക​ൽ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി മ​ലാ​ട്ടി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്ന നാ​ട​ൻ റ​ഷീ​ദ് (40), വി​ക്കോ​ട് എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ ചെ​റു​വാ​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വീ​ട്ടി​ൽ ജു​നൈ​ദ് (40) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് എം.​ഡി.​എം.​എ, എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി, ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ജു​നൈ​ദി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 2024 ൽ ​കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ൽ 100 ഗ്രാം ​എം.​ഡി എം.​എ​യും ക​ഞ്ചാ​വും പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യാ​ണ് നാ​ട​ൻ റ​ഷീ​ദ്. ഈ ​കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലായിരുന്നു റ​ഷീ​ദ്. ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സും ക​രി​പ്പൂ​ർ, കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ റോ​ബ​റി കേ​സും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ർ. വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ഐ.​പി.​എ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ.​എ​സ്.​പി കാ​ർ​ത്തി​ക് ബാ​ല​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ആ​ന്റി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്ക് സ്​​പെ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ഫോം ​ടീ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Drug hunt in Edavannapara; Two arrested
