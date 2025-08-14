Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thanur
    Posted On
    14 Aug 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 1:53 PM IST

    താനാളൂർ കൃഷിഭവന് മികവിന്റെ വിളവെടുപ്പ്

    താനാളൂർ കൃഷിഭവന് മികവിന്റെ വിളവെടുപ്പ്
    മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ള്ള വി.​വി. രാ​ഘ​വ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ താ​നാ​ളൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ൽ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പി. ശി​ൽ​പ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ.​എം. മ​ല്ലി​ക മ​ധു​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    താ​നൂ​ർ: താ​നാ​ളൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന് ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ള്ള വി.​വി. രാ​ഘ​വ​ൻ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​രം മി​ക​വി​ന്റെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പാ​യി. കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പി. ശി​ൽ​പ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ക​ർ​ഷ​ക​രും ന​ട​ത്തി​യ മാ​തൃ​കാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ‘കൃ​ഷി​സ​മൃ​ദ്ധി’ പ​ദ്ധ​തി ജ​ന​കീ​യ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​ത​ട​ക്കം നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ്. ’ക​തി​ർ ആ​പ്പ്’ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് താ​നാ​ളൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ. പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. അ​രീ​ക്കാ​ട് പാ​ട​ത്ത് 15 ഏ​ക്ക​റി​ൽ വി​വി​ധ ഇ​നം ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി.

    ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രം കൃ​ഷി വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്രം ചി​ങ്ങം ഒ​ന്നി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും. താ​നാ​ളൂ​ർ വി​ള ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും കീ​ട​ങ്ങ​ളെ​യും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റീ​രി​യോ മൈ​ക്രോ​സ്കോ​പ്പ്, കോ​മ്പൗ​ണ്ട് മൈ​ക്രോ​സ്കോ​പ്പ്, മാ​ഗ് നി ​ഫ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​രു​ക്കി.

    ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി നാ​ൽ​പ​ത്തി അ​യ്യാ​യി​രം രൂ​പ​യു​ടെ ജൈ​വ /രാ​സ കീ​ട​നാ​ശി​നി, കു​മി​ൾ​നാ​ശി​നി എ​ന്നി​വ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം വി​ള ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന യൂ​നി​റ്റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഗ്ര​യി​ൻ മോ​യി​സ്റ്റ​ർ മീ​റ്റ​ർ, തെ​ർ​മോ​ഹൈ​ഗ്രോ​മീ​റ്റ​ർ, വാ​ട്ട​ർ ടെ​സ്റ്റി​ങ് കി​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കേ​ര​കേ​സ​രി സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച പി.​ടി. സു​ഷ​മ​യു​ടെ 13 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള ഗ്രോ ​ബ്രാ​ൻ​ഡി​ങ് ന​ൽ​കാ​നാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് തേ​നീ​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തേ​നീ​ച്ച​യും കൂ​ടും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് വി.​സി.​എ​ഫ് ഫ​ണ്ടാ​യ അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ ന​ൽ​കി ‘താ​നാ​ളൂ​ർ ഹ​ണി’ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ തേ​ൻ വി​പ​ണ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ‘ഓ​പ​ൺ പൊ​സി​ഷ​ൻ ഫാ​മി​ങ്’ എ​ന്ന നൂ​ത​ന കൃ​ഷി​രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഏ​ഴ് ഹെ​ക്ട​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ചെ​യ്തു. താ​നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്കി​ലെ കൃ​ഷി​ശ്രീ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സ​ബ് സെ​ന്റ​റാ​യി നാ​ട്ട​റി​വ് ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി 3,24,000 രൂ​പ​യു​ടെ വ​ള​വും 1,40,000 രൂ​പ​യു​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി തൈ​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ല​ക്ക​ട​ല കൃ​ഷി​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗ​ന​വാ​ടി​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​ഡ്സ് സ്കൂ​ളി​ലും ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പോ​ഷ​ക​ത്തോ​ട്ടം പ​ദ്ധ​തി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. മ​ണ്ണ് സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ർ.​ഐ.​എ​സ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ൽ മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്സ​മ​ർ​പ്പ​ച്ചു.

    കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന് കീ​ഴി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം വ​ഴി സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ വി​പ​ണ​ന സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ.​എം. മ​ല്ലി​ക കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പി. ശി​ൽ​പ​ക്ക് മ​ധു​രം ന​ൽ​കി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി. ​അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

