    പൊന്നാനിയിൽ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    പൊ​ന്നാ​നി: ജി​ല്ല​യി​ലെ സി.​പി.​എം ഇ​ട​തു​കോ​ട്ട​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന പൊ​ന്നാ​നി നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ലി​ട​റി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. പൊ​ന്നാ​നി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ല നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ഒ​രു സീ​റ്റി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി. അ​തേ സ​മ​യം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​റ്റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​യ മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ്, ആ​ല​ങ്കോ​ട്, ന​ന്നം​മു​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നൊ​ടു​വി​ൽ മി​ക​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി. മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം ജി​ല്ല ഡി​വി​ഷ​നി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​യ​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്. പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 53 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 32 സീ​റ്റാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 38 സീ​റ്റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​റ് സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യി. അ​തേ സ​മ​യം 10 സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി 18ലെ​ത്തി.

    മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2021 നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ 17043 ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 10,000 ല​ധി​കം ലീ​ഡും ന​ൽ​കി​യ​ത് പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 32 സീ​റ്റു​മാ​യി ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 4135 വോ​ട്ടി​ന്റെ ലീ​ഡ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. മാ​റ​ഞ്ചേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 16 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​റ​ഞ്ചേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ലീ​ഗ് വി​മ​ത​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -ഒ​മ്പ​ത്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ട്ട്, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ -ഒ​ന്ന്, സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ -ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സീ​റ്റ് നി​ല .

    വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നു സീ​റ്റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച് 22 ആ​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഒ​രു സീ​റ്റും അ​ധി​ക​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. എ​സ്.​ഡി.​പി​ഐ ഒ​രു സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 16 വ​ർ​ഷ​ത്തെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ആ​കെ​യു​ള്ള 21 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 11 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ മു​സ്‍ലിം വി​മ​ത​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണം. വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​ടാ​നാ​യി.

    ആ​ല​ങ്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 21 സീ​റ്റി​ൽ 16 ഉം ​നേ​ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ഏ​ഴ്, ലീ​ഗ് -ഒ​മ്പ​ത്, സി.​പി.​എം അ​ഞ്ച് സീ​റ്റി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചു. ന​ന്നം​മു​ക്കി​ൽ 19 സീ​റ്റി​ൽ 12 ഉം ​നേ​ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -ആ​റ് , ലീ​ഗ് -അ​ഞ്ച്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സി.​പി.​ഐ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നും വി​ജ​യി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി ഒ​രു സീ​റ്റി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത മ​ണ്ഡ​ലം എ​ന്ന പെ​രു​മ​ക്ക് വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം

