    പൊന്നാനി ബിയ്യം കായലിൽ ‘പറക്കും കുതിര’ ജലരാജാവ്

    മൈ​ന​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​യ​ൽ കു​തി​ര ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ
    പൊന്നാനി ബിയ്യം കായലിൽ ‘പറക്കും കുതിര’ ജലരാജാവ്
    പൊ​ന്നാ​നി ബി​യ്യം കാ​യ​ൽ ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക് ‘പ​റ​ക്കും കു​തി​ര’ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്നു

    പൊ​ന്നാ​നി: ഓ​ള പ​ര​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക് ന്യൂ ​ടൂ​റി​സ്റ്റ് ആ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ പ​റ​ക്കും കു​തി​ര ബി​യ്യം കാ​യ​ലി​ന്റെ രാ​ജാ​ക്ക​ൻ​മാ​രാ​യി. പൊ​ന്നാ​നി ബി​യ്യം കാ​യ​ൽ ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യു​ള്ള ഒ​രു വ​ർ​ഷം പ​റ​ക്കും കു​തി​ര കി​രീ​ടം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കും. ഫ്ര​ണ്ട്സ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ക​റു​ക​തി​രു​ത്തി മു​ക്ക​ട്ട​ക്ക​ലി​ന്റെ കാ​യ​ൽ കൊ​മ്പ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ചൈ​ത​ന്യ ബി​യ്യ​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    മൈ​ന​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യു​വ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്കി​ന്റെ യു​വ​രാ​ജ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഫി​റ്റ് വെ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് പു​റ​ങ്ങ് പ​ള്ളി​പ്പ​ടി​യു​ടെ ജൂ​നി​യ​ർ കാ​യ​ൽ കു​തി​ര ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നാ​ട്ടു കൂ​ട്ടം മാ​രാ​മു​റ്റ​ത്തി​ന്റെ നാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ മു​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    പാ​ട്ടു വ​ഞ്ചി​ക​ളും, ഡാ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും കാ​യ​ലി​ന്റെ സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തെ ഉ​ത്സ​വ ല​ഹ​രി​യാ​ഴ്ത്തി. പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​യ​ൽ വ​ള്ളം​ക​ളി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. ർ​ട്ടിം​ഗ് പോ​യി​ന്റ് മു​ത​ൽ ഫി​നി​ഷിം​ഗ് പോ​യി​ന്റ് വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മു​മ്പ് ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി. ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും ന​ട​ന്ന​ത്.

    15 മേ​ജ​ര്‍ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും 17 മൈ​ന​ര്‍ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ന​ട​ന്നു. ഓ​ണം ടൂ​റി​സം വാ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന വ​ള​ളം​ക​ളി മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു .പി ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എ.​ഡി.​എം എ​ൻ.​എം മെ​ഹ​റ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശി​വ​ദാ​സ് ആ​റ്റു​പു​റം പൊ​ന്നാ​നി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മാ​റ​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ബീ​ന ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ടി. ​സു​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​വി അ​യ്യൂ​ബ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ponnaniWater Racebiyyam kayal
    News Summary - The 'flying horse' is the king of water race in Ponnani Biyyam Lake
