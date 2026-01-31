Begin typing your search above and press return to search.
    31 Jan 2026 10:20 AM IST
    പൊന്നാനി കപ്പൽ നിർമാണശാലക്ക് ടെൻഡർ; പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി സ്‌​പെ​ഷ​ൽ പ​ർ​പ്പ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക
    പൊന്നാനി കപ്പൽ നിർമാണശാലക്ക് ടെൻഡർ; പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി സ്‌​പെ​ഷ​ൽ പ​ർ​പ്പ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും
    പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം

    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക്ക് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ല​ഭി​ച്ചു. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ പ്ര​സി​ഷ​ൻ കം​പോ​ണ​ന്റ്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ൺ​സോ​ർ​ഷ്യ​ത്തി​നാ​ണ് പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ഷി​പ്പ് യാ​ർ​ഡ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ (കെ.​എം.​ബി) ടെ​ൻ​ഡ​ർ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പൊ​ന്നാ​നി ബീ​ച്ചി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ൺ​സോ​ർ​ഷ്യം സ്‌​പെ​ഷ​ൽ പ​ർ​പ്പ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ (എ​സ്.​പി.​വി) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും.

    ഷി​പ്‌​യാ​ർ​ഡ് എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക മേ​ഖ​ല പി​ന്തു​ണ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, തു​റ​മു​ഖ സേ​വ​ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ-​ദ്വീ​പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഫെ​റി സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ, സ​മീ​പ തീ​ര​ദേ​ശ ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി പെ​ട്രോ​ൾ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​ക്കു​മാ​യി പ്ര​മു​ഖ ഷി​പ്‌​യാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി, സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ക​ൺ​സോ​ർ​ഷ്യം ര​ണ്ട് ഡോ​ക്കി​ങ് ട​ഗ് ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ബി​സി​ന​സ് സാ​ധ്യ​ത​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​പ്പ​ൽ​നി​ർ​മാ​ണ പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​മു​യ​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

