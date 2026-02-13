Begin typing your search above and press return to search.
    പൊന്നാനിയിൽ തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കും

    പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ നീ​ക്ക​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    പൊന്നാനിയിൽ തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കും
    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഒ​രു ദി​വ​സം പ​ത്ത് നാ​യ്ക്ക​ളെ വീ​തം വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 400 തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. കൂ​ടാ​തെ വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ച്ച നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ച​ര​ണം ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    പ​തി​ന​ഞ്ച് സെ​ൻ്റ് സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രി​ക. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ വി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

