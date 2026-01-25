Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ponnani
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 9:44 AM IST

    പൊ​ന്നാ​നി​യിലെ ക​പ്പ​ൽ നി​ർമാ​ണ​ശാ​ല; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ -പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ

    • ജനു​വ​രി 27 ഓ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ ചി​ത്ര​മാ​വും
    • പദ്ധതിക്കെ​തി​രെ സ​ങ്കു​ചി​ത നീ​ക്കം
    പൊ​ന്നാ​നി​യിലെ ക​പ്പ​ൽ നി​ർമാ​ണ​ശാ​ല; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ -പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ
    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ജ​നു​വ​രി 27ഓ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ രൂ​പം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും പി. ​എം.​എ​ൽ.​എ ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ വാ​ർ​ത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ നീ​ണ്ട കാ​ല​ത്തെ സ്വ​പ്ന​മാ​ണ് സാ​ർ​ഥ​ക​മാ​വു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാക്കാൻ മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 30 ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക്ക് വി​ട്ടുന​ൽ​കാൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മിച്ചി​ട്ടു​ള്ള മീ​ൻ ചാ​പ്പ​ക​ൾ നീ​ക്കി കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡിന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തമാ​ണ്. ഷെ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ലക്ട​ർ വി​ളി​ച്ച് ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.​ഈ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷെ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷെ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പെ​ട്ട​ത് പ്ര​കാ​രം പ​ക​രം ഷെ​ഡു​ക​ൾ ഹാ​ർ​ബ​റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 200 കോ​ടി മു​ത​ൽ മു​ട​ക്കി​ൽ ചെ​റു​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. മ​ത്സ്യബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളും നി​ർ​മിക്കാം. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 1000 കോ​ടി​യു​ടെ വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ൽ​ശാ​ല​യാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി​ൻ ഷി​പ്പ് യാ​ർ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യാ​യി പൊ​ന്നാ​നി മാ​റു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഹ​ബ്ബാ​യി പൊ​ന്നാ​നി മാ​റും.

    അതേസമയം, പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ സ​ങ്കു​ചി​ത നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ കു​ത്സി​ത ബു​ദ്ധി​ക​ളു​ടെ സ​ങ്കു​ചി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും വ്യ​ക്തി താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ ക​പ്പ​ൽ​ശാ​ല ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​ന​ധി​കൃ​ത മീ​ൻ​ചാ​പ്പ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​ക​ച്ചും അ​വാ​സ്ത​വ​മാ​ണി​ത്. മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് മീ​ൻ​ചാ​പ്പ​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ചാ​പ്പ​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​ന്നി​രു​ന്ന ചാ​പ്പ​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം പ​ക​രം ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​പ്പ​ൽ ശാ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കൃ​ത്യ​മാ​യി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും വ്യ​ക്തി​പ​ര​വു​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. അ​നു​ബ​ന്ധ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

