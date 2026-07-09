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    Ponnani
    Posted On
    date_range 9 July 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 9:50 AM IST

    പൊന്നാനിയിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം; എ​ട്ട് വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെള്ളം ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി

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    പൊന്നാനിയിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം; എ​ട്ട് വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെള്ളം ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി
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    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്കി​ന്റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണം. എ​ട്ട് വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഹി​ള​ർ​പ​ള്ളി, മു​റി​ഞ്ഞ​ഴി, ചു​വ​ന്ന റോ​ഡ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും, വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ത​ണ്ണി​ത്തു​റ, പ​ത്ത് മു​റി, പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി അ​ജ്മീ​ർ ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ മു​ണ്ട​പ്പ​ന്റെ മ​ജീ​ദ്, ന​ബീ​സ, മ​റി​യ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ അ​ഞ്ചോ​ളം വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്. ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധു​വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റി.

    പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലും വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്ടും പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലും വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ൽ​ജ​ലം ഇ​ര​ച്ചു ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. ജി​ല്ലാ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ കാ​പ്പി​രി​ക്കാ​ട് മു​ത​ൽ അ​ലി​യാ​ർ പ​ള്ളി വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. നാ​ൽ​പ​തോ​ളം വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​ത്. വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ട​ൽ ജ​ലം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്‌​ഥ​യു​ണ്ട്. മു​റി​ഞ്ഞ​ഴി, ഹി​ള​ർ പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം, എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ന് പി​ൻ​വ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത ദു​രി​ത​മാ​യി. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വേ​ലി​യേ​റ്റ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി. ക​ട​ൽ ഭി​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഇ​ര​ച്ച് ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. പൊ​ന്നാ​നി മു​ല്ല റോ​ഡ്, മു​റി​ഞ്ഞ​ഴി, ജീ​ലാ​നി ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി. തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. തീ​ര​ത്തെ മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളും ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണ്.

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    TAGS:ponnanikerala monsoonponnani seaCoastal erosionSea Surge
    News Summary - Sea erosion in Ponnani is severe
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